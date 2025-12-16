Pular para o conteúdo

Jogo de futebol: Prefeitura de Cabo Frio decreta ponto facultativo nesta quarta-feira a partir das 12h

A Prefeitura de Cabo Frio decretou ponto facultativo nesta quarta-feira (17), a partir das 12h, em razão da final da Copa Intercontinental, disputada no mesmo dia, às 14h.

O Decreto nº 7.706, que estabelece a medida, foi publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (15) e se aplica a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O expediente será mantido normalmente apenas nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas por exigência técnica ou por interesse público. A responsabilidade pela definição caberá aos respectivos chefes de cada setor.

Estão garantidos os serviços e atividades essenciais, como o atendimento médico de urgência nas unidades de saúde que funcionam 24 horas, além da limpeza urbana e das ações das equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que envolvem a Guarda Civil Municipal, a Guarda Marítima e Ambiental e a Defesa Civil.

Esses serviços operarão em regime de plantão ou prontidão, assegurando o atendimento à população. O expediente padrão será retomado normalmente na quinta-feira (18).

