“Jogos de Verão” começa amanhã em Cabo Frio com atividades físicas, brincadeiras para as crianças e show

Neste final de semana, dias 03 e 04, a cidade de Cabo Frio recebe o evento “Jogos de Verão”, patrocinado pela empresa Enel.



Gratuito, o evento tem o objetivo de promover a saúde e a vida ao ar livre e está em sua 5ª edição.

A programação traz competições de natação e corrida, aulas de atividades físicas como yoga e treino funcional, jogos e brincadeiras para crianças, além do show da banda Natiruts, no domingo.

Uma arena instalada na Praça das Águas concentra todas as atividades.

As provas de natação começam amanhã (3), a partir de 7h, na Praia do Forte, nas modalidades Sprint (750m), Challenge (3.000m), Classic (1.500m) e Aquatlhon (750m de natação seguidos de 3Km de corrida). As inscrições terminam hoje, e os interessados podem se inscrever pelo site www.jogosdeverao.com.br. Também haverá circuitos menores da prova de natação para crianças e adolescentes de até 14 anos, sem necessidade de inscrição.



No domingo, às 8h, será dada a largada para a prova de corrida de 5km na orla da Praia do Forte, com inscrições pelo site. A arena oferece ainda atrações recreativas, como yoga e treino funcional. O espaço “Joguinhos de Verão” traz atividades lúdicas de iniciação esportiva voltadas ao público infantil. No local, haverá oficinas de desenho e grafite com a temática do Juca Energia, personagem da Enel que traz dicas de segurança com a eletricidade dentro e fora de casa.



Na Casa da Enel, o público poderá desfrutar de uma área de descanso com serviços de massagem, estações de carregamento de celular, pufes de assento, entre outras instalações. No final da tarde de domingo, às 17h, um show da banda de reggae Natiruts encerra a programação do circuito em Cabo Frio. No final de semana de 10 e 11 de dezembro, os Jogos de Verão seguem para Niterói.



Serviço

Jogos de Verão em Cabo Frio

Sexta-feira (2)

12h: Abertura da Arena



13h: Início da entrega dos Kits Sábado (3)

6h: Abertura da arena e entrega dos kits da prova de natação 7h: Prova Sprint e Prova Aquatlhon

8h30: Prova Challenge

10h: Prova Classic

11h30: Provas Kids

14h às 17h: Entrega dos Kits da Corrida 18h: Música ao vivo

20h: Encerramento



Domingo (4)

7h: Abertura da Arena

8h: Largada da Corrida

9h às 16h: Atividades recreativas 17h: Show da banda Natiruts 20h: Encerramento

