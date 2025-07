Jorge Aragão e Alcione vão agitar o Festival Sesc de Inverno de Búzios

Vem aí a 23ª edição do Festival Sesc de Inverno, e Búzios será palco de grandes nomes da música brasileira! Nos dias 26 e 27 de julho, a Praça Tia Uia, na Rasa, recebe Jorge Aragão (sábado) e Alcione (domingo), dois ícones do samba, em shows gratuitos a partir das 20h.

O evento, um dos mais importantes festivais multilinguagens do país, conta com parceria da Prefeitura de Búzios, por meio da Subsecretaria de Comunicação e Eventos. Este ano, o festival convida o público a refletir sobre o tema “Nosso Lugar”, destacando a relação afetiva e simbólica que temos com o território que habitamos.