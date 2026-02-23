Pular para o conteúdo

Jornalista de Cabo Frio lança livro “Fragmentos de uma vida” no próximo sábado

A jornalista, professora e empresária Keetherine Giovanessa lança, no próximo dia 28 de março (sábado), o livro físico “Fragmentos de uma vida”, em um encontro marcado por sensibilidade, reflexão e proximidade com o leitor. O evento acontece a partir das 14h, no Roma Café Garden, em Cabo Frio, espaço escolhido para acolher o público em uma tarde dedicada à literatura e às emoções que atravessam o cotidiano.

Voltado para o público em geral, Fragmentos de uma vida é um livro de crônicas que convida à pausa em meio à rotina acelerada. Com uma escrita delicada e, ao mesmo tempo, contundente, Keetherine Giovanessa percorre temas universais como amor, saudade, fé, escolhas, perdas e recomeços, trazendo à tona sentimentos, vivências e valores que, muitas vezes, acabam esquecidos na pressa dos dias. Cada texto funciona como um espelho: revela fragmentos da autora e, ao mesmo tempo, do próprio leitor.

A obra nasce da observação atenta da vida real, dos pequenos gestos e das grandes dores, mostrando que há beleza mesmo nas imperfeições. É um livro para ser lido sem pressa, relido em silêncio e sentido com profundidade, despertando memórias e reflexões pessoais.

Sobre o lançamento, a autora compartilha sua expectativa:

  • Esse livro é muito íntimo, mas também muito coletivo. Espero que cada pessoa que folheie essas páginas se reconheça em algum fragmento e se permita sentir. O lançamento é um momento de troca, de olhar nos olhos e celebrar a literatura como encontro – afirma Keetherine Giovanessa.

O lançamento de Fragmentos de uma vida promete ser mais do que a apresentação de um livro: será uma experiência de conexão, escuta e afeto, reafirmando o poder da palavra escrita em tempos de tanta urgência.

Serviço:
Livro: Fragmentos de uma vida
Lançamento: 28 de março
Horário: 14h
Local: Roma Café Garden (Avenida Teixeira e Souza, 584, Vila Nova, Cabo Frio)
Apoio Cultural: AFD Assessoria Contábil, Engeluz, Shopping Popular e Home Care Hope

