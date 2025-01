Com 43 centímetros e 3,7 kg, o pequeno José Arthur foi o primeiro cabo-friense a nascer em 2025, no Hospital da Mulher. Morador do bairro Manoel Corrêa, ele inaugura a nova geração Beta, que compreende os nascidos a partir deste ano, e simboliza um novo tempo para Cabo Frio.

José Arthur será acompanhado de perto para garantir acesso completo aos serviços do SUS e servir como referência para avaliar a qualidade do atendimento oferecido.