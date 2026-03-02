Jovem atingida por desabamento de laje em restaurante de Cabo Frio segue em estado grave

A jovem que ficou sob os escombros após o desabamento da laje de um restaurante no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, segue internada em estado grave. O acidente aconteceu na última sexta-feira (27).

A vítima está no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a equipe médica aguarda melhora no quadro clínico para que ela possa passar por cirurgia.

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, a jovem, de 24 anos, sofreu fraturas na região da bacia, com indicação de tratamento cirúrgico. Ela realizou exame de tomografia computadorizada ainda na sexta-feira, que confirmou as lesões. No sábado (28), foi transferida para a unidade, referência em trauma e atendimentos de média e alta complexidade na Região dos Lagos.

Após o desabamento, a Defesa Civil realizou uma vistoria técnica e determinou a interdição total do prédio por questões de segurança. Uma nova avaliação estrutural está prevista para a próxima semana, quando deverão ser definidas outras medidas.

Em nota, a rede de restaurantes Hilda informou que o desabamento parcial do teto da unidade no bairro Vila Nova, próximo à Praia do Forte, ocorreu na manhã de sexta-feira, durante as fortes chuvas que atingiam a região.

De acordo com a empresa, funcionários estavam no local no momento do acidente e tiveram ferimentos leves. Uma colaboradora ficou presa sob os escombros e foi resgatada com apoio do Corpo de Bombeiros.

A direção da rede afirmou que está prestando assistência aos envolvidos e colaborando com as autoridades na apuração das causas do desabamento. Também manifestou solidariedade aos funcionários e familiares e agradeceu às equipes de resgate.

Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre o que provocou o colapso da estrutura.