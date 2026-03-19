Jovem autista passa por cirurgia após suposta agressão em escola de Cabo Frio

O jovem autista Davi Elias Júnior, de 21 anos, passou por cirurgia na tarde desta terça-feira (17), após, segundo a mãe, ser empurrado por um professor dentro da Escola Municipal Renata Azevedo, em Cabo Frio, e sofrer uma fratura no colo do fêmur. O procedimento foi realizado no Hospital Regional de Araruama, o Hospital Estadual Roberto Chabo.

De acordo com a família, a cirurgia terminou por volta das 20h30 e ocorreu sem intercorrências, apesar do risco, já que o jovem é uma pessoa convulsiva. No entanto, o quadro no pós-operatório ainda exige cuidados.

Segundo a mãe, Cristina da Conceição, Davi apresenta dores intensas e, na manhã desta quarta-feira (18), acordou gritando, sendo necessário o uso de morfina para controle da dor. Ele segue internado em observação e não há previsão de alta.

O pai do jovem esteve nesta quarta-feira (18) na Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio, onde registrou um boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias.

Conforme relato da mãe, o episódio ocorreu na última quarta-feira (11), quando o jovem resistia a sair da unidade escolar. Após o suposto empurrão, ele caiu e sofreu a fratura. A situação, conforme a família, teria sido presenciada por pelo menos quatro funcionários da escola.

A mãe afirma que só percebeu a gravidade quando Davi chegou em casa, em São Pedro da Aldeia, após cerca de 40 minutos no transporte escolar, sem conseguir descer sozinho do veículo. Na agenda do aluno, a informação inicial era de que ele teria sofrido uma queda sozinho.

Posteriormente, segundo ela, a escola informou que o professor teria empurrado o jovem.

Diante da denúncia, o profissional foi afastado das funções, e uma sindicância foi instaurada para apurar a conduta.

Nota da Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação informa que segue acompanhando com rigor o caso envolvendo o aluno Davi, reforçando que todas as medidas cabíveis no âmbito da Administração Pública Municipal foram adotadas de forma imediata, tão logo a situação chegou ao conhecimento da gestão.

O afastamento do servidor em questão foi formalizado por meio da Portaria nº 041/2026, publicada na edição nº 055 do Diário Oficial do Município, enquanto seguem as investigações no âmbito legal.

O processo administrativo instaurado para apuração detalhada dos fatos, na modalidade sindicância, permanece em andamento, com a devida instrução processual, incluindo coleta de informações e oitiva dos envolvidos.

A Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência e segue colaborando integralmente com as autoridades competentes para a completa apuração dos fatos.