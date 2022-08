Jovem de 15 anos, moradora de Cabo Frio, está desaparecida desde segunda-feira

A jovem de 15 anos, Ruth Novaes Franco, está desaparecida desde a última segunda-feira, dia 01.

Ela saiu de casa no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, para ir a um curso no bairro Jardim Caiçara.

A equipe do Jornal de Sábado entrou em contato com a tia Elza, que cuida da jovem. De acordo com a tia, ela saiu de calça preta legging, blusa amarela e havaiana.

“Ela não retornou e não entrou em contato ainda. Quero que façam um movimento para encontra-la, minha sobrinha tem que aparecer. A mãe dela está tendo crise”, disse a tia.



Ruth completou 15 anos em abril e estuda na Escola Municipal Luis Lindenberg, localizado no bairro Guarani, em Cabo Frio.

“Tem muita gente orando. Eu creio. Só o Senhor mesmo para entrar com providência. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas e onde ela estiver, quem estiver com ela, o Senhor vai tocar e vai devolver minha sobrinha”, disse Elza.

Qualquer notícia, por favor, entre em contato: 22 99778-3090.