Jovem de 21 anos morre após capotamento na RJ-106, em Araruama

Um motorista de 21 anos, identificado como Vitor Kogler, morador de Iguaba Grande morreu após um capotamento na madrugada desta terça-feira (11) na RJ-106, em Araruama. 

O acidente ocorreu por volta das 4h35, na altura do km 92, no distrito de Iguabinha, no sentido Iguaba Grande–Araruama. O carro envolvido ficou destruído. 

Segundo a Polícia Militar, o jovem seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro.

A vítima foi resgatada com ferimentos graves e encaminhada ao Hospital Regional de Araruama para atendimento médico. 

De acordo com a ocorrência policial, não houve apreensão de materiais no local do acidente.

