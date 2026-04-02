Jovem de 24 anos perde a vida em acidente de moto na RJ-106, em São Pedro da Aldeia

Um motociclista de 24 anos, identificado como Matheus Correia da Silva, morreu após um acidente envolvendo um carro na tarde desta quarta-feira (1º), na RJ-106, em São Pedro da Aldeia.

A colisão aconteceu por volta das 13h20, na altura do km 121, no bairro Botafogo.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), Matheus conduzia uma motocicleta e não resistiu aos ferimentos, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O outro envolvido no acidente, Luiz Carlos Lopes de Souza, de 36 anos, dirigia um carro. Ele também ficou ferido e foi socorrido para a UPA de Unamar.





