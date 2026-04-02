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Jovem de 24 anos perde a vida em acidente de moto na RJ-106, em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
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Um motociclista de 24 anos, identificado como Matheus Correia da Silva, morreu após um acidente envolvendo um carro na tarde desta quarta-feira (1º), na RJ-106, em São Pedro da Aldeia. 

A colisão aconteceu por volta das 13h20, na altura do km 121, no bairro Botafogo. 

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), Matheus conduzia uma motocicleta e não resistiu aos ferimentos, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O outro envolvido no acidente, Luiz Carlos Lopes de Souza, de 36 anos, dirigia um carro. Ele também ficou ferido e foi socorrido para a UPA de Unamar. 


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