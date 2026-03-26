Jovem de Araruama descobre que foi estuprada pelo próprio pai após receber mensagens sobre o crime: ‘Me deixou louco por você’

Uma jovem de 26 anos descobriu que foi vítima de estupro cometido pelo próprio pai após receber mensagens e áudios nos quais ele fez menção ao episódio.

O crime ocorreu em Araruama, na Região dos Lagos do Rio e, segundo a mulher contou à polícia, ela perdeu a consciência após misturar remédio antidepressivo e bebidas alcoólicas. O pai foi indiciado pela polícia por estupro no último dia 18. A prisão dele foi determinada pela Justiça, mas o homem não tinha sido preso até a última atualização desta reportagem.

O que aconteceu

No dia do abuso ela estava em um depósito de um primo onde ingeriu bebida alcoólica. A jovem afirmou que faz uso de medicação controlada para tratar depressão e que também tomou o remédio antes de voltar para casa.

Ela contou que o pai foi embora antes e que, algum tempo depois, também retornou para a residência. A vítima relata que se lembra de ter tomado banho e estar apenas de toalha quando o pai se aproximou.

“Ele veio pra cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei e falei que era filha dele, que ia deitar porque estava muito tonta, passando mal”, disse.

Ainda segundo o relato, o homem insistiu.

“Ele falou pra eu beber mais, disse que tinha mais bebida. Eu empurrei ele de novo. Eu só lembro que estava de toalha… depois disso, eu não lembro de mais nada”, afirmou.

No dia seguinte, ela procurou a mãe que residia na cidade do Rio de Janeiro e disse que achava que algo poderia ter acontecido, mas não tinha certeza. Nos dias posteriores, permaneceu isolada no quarto na casa que morava com o pai. Conforme o relato dela, nesse período, o pai batia na porta com frequência.

“Ele perguntava se eu lembrava de alguma coisa. Eu falava que não, que só tinha alguns flashes daquele dia”, contou.

A confirmação veio semanas depois, no dia 15 de março, quando a vítima estava na casa de uma tia. De acordo com o relato, o pai começou a enviar várias mensagens e áudios. A jovem disse que ficou nervosa e que a tia pegou o celular para ouvir o conteúdo.

Nos áudios, o homem faz declarações com teor sexual, menciona o episódio e chega a perguntar a filha quanto de dinheiro ela queria para ficar com ele.

“Eu já tô maluco… se você vier pra cá eu vou te agarrar”, “Quanto você quer para ficar comigo?”.

Em outro momento, afirma: “não consegui dormir, só pensando em você” e “você sabe que papai gosta de você”.

A vítima afirmou que não conseguiu ouvir todos os áudios por conta do conteúdo e que a tia também se mostrou abalada com o que ouviu.

Após isso, a mãe da jovem foi até Araruama e, no dia seguinte, elas procuraram a delegacia.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), onde a vítima apresentou os áudios e demais provas. Ela realizou exame de corpo de delito. A Polícia Civil solicitou medidas protetivas, incluindo a proibição de aproximação e contato do suspeito com a vítima.

A jovem afirmou que tem enfrentado dificuldades emocionais. Segundo ela, não consegue dormir e aguarda a prisão do homem.