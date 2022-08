Jovem de Cabo Frio é encontrada

Boa notícia! A jovem de 15 anos, moradora de Cabo Frio, que estava desaparecida desde segunda-feira, dia 01, voltou para casa.

Ruth Novaes Franco voltou no começo dessa noite para o seu lar, na Praia do Siqueira, onde mora com a sua tia Elza.

“Graças a Deus! Vocês do Jornal de Sábado ajudaram muito. Teve muito compartilhamento, até que a mãe de uma amiga da escola viu e entrou em contato avisando que a Ruth estava em sua casa e estava com medo de retornar, após repercussão do desaparecimento”, disse a tia.