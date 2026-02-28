Jovem desaparece após sair para consulta odontológica em Iguaba Grande; família pede ajuda para encontrá-lo

A família de Eduardo Gonzaga, conhecido como “Du”, está em busca de informações sobre o paradeiro do jovem, que está desaparecido desde a manhã de sexta-feira (27), em Iguaba Grande.

De acordo com relatos de familiares, Eduardo saiu de casa por volta das 8h para ir a uma consulta odontológica no bairro Estação. No entanto, o atendimento não teria acontecido e ele teria retornado para o bairro Iguabinha acompanhado de um conhecido

Ainda segundo informações apuradas pela família, após esse momento, o jovem teria embarcado em um ônibus com destino a Araruama. Desde então, Eduardo não fez mais contato e não foi mais visto.

O telefone celular dele permanece ligado, porém as ligações não são atendidas, o que aumenta a preocupação dos familiares.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Eduardo Gonzaga pode entrar em contato com o pai do jovem, Beto, pelo telefone (22) 99890-1007.