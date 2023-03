Jovem é assassinado injustamente por traficantes em Arraial do Cabo

Um jovem de 19 anos, Isaque Alves de Carvalho Silva, morador de Arraial do Cabo, foi sequestrado, torturado e morto por criminosos do Morro da Coca-Cola, na madrugada de sábado, dia 11.

De acordo com familiares, o rapaz foi executado por membros do ‘tribunal do crime’, após ser acusado de abusar sexualmente da enteada, de 8 anos.

Recentemente, a garota foi encaminhada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) com ardência nas partes íntimas, levantando suspeitas de violência sexual. O crime foi descartado após atendimento médico.

As marcas existentes “são provenientes de assaduras vindas de uso excessivo de biquíni molhado, água salgada e areia”.

Porém, na madrugada de sábado (11), elementos fortemente armados invadiram a casa de Isaque e sequestraram o rapaz. Ele foi levado para uma área de mata, conforme testemunhas, e morto. De acordo com informações, o pai da criança tem envolvimento com tráfico.

O rapaz era servidor público municipal e trabalhava na Secretaria de Posturas.

O corpo de Isaque Alves de Carvalho Silva foi encontrado boiando em uma Praia do Foguete, em Cabo Frio nesta segunda-feira (13). O corpo estava boiando na parte rasa do mar, próximo à faixa de areia, e foi removido para o Insituto Médico Legal (IML), onde passa por reconhecimento dos familiares.

O caso foi registrado na 132ª Delegacia de Polícia e segue sob investigação.