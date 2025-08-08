Jovem é presa transportando droga do Rio de Janeiro para Cabo Frio

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (7), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

A abordagem foi feita por agentes do Comando de Policia Rodoviária (CPRv), na altura do km 13, da RJ-124, em Boa Esperança. No porta-malas do veículo foi encontrada uma sacola e dentro dela, duas bolas grandes e uma pequena com cocaína.



A mulher fazia a viagem usando um aplicativo de carona, e assumiu ser a dona do material. Ela informou aos agentes que pegou a droga no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e estava levando para a comunidade Boca do Mato, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

O caso foi encaminhado para a 119ª DP, em Rio Bonito, onde a mulher permanece presa.