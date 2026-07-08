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Jovem morador de Cabo Frio está desaparecido desde sábado

Jornal de Sábado
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Cleyton Mendonça da Silva, de 25 anos, morador do bairro Jacaré, em Cabo Frio, está desaparecido desde sábado.

O homem foi visto pela última vez no Peró, por volta das 02h da manhã da madrugada de sexta para sábado. 

“Meu irmão encontra desaparecido desde sábado, se alguém tiver notícias ou viu ele em algum lugar entra em contato comigo. Ele nunca foi de sumir, sábado,  foi a festa de aniversário da filha dele e ele não apareceu. Ele não responde o celular e não voltou para casa. Uma coisa que jamais ele iria fazer, então, quem puder compartilhar eu agradeço ou se souberem de alguma coisa entre em contato comigo, por favor”, disse Karynne.

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