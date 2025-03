Jovem morre em Araruama após perder um pulmão em troca de tiros com a polícia

Na última segunda-feira, dia 24, Yan Valadares Viana, conhecido como “Di Veneta”, faleceu após ser baleado durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, em Araruama.

O confronto aconteceu na noite de quinta-feira (19/03), quando a equipe da P2, em patrulhamento na Rua dos Cedrinhos, Ponte dos Leites, se deparou com dois suspeitos em uma moto.

Ao perceberem a presença da PM, os criminosos iniciaram a ação disparando, reagindo a uma injusta agressão, e o carona, “Di Veneta”, foi baleado no tórax, perdendo um pulmão. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira.

Yan era maior de idade e suspeito de envolvimento em roubos e tráfico de drogas na região. No momento do confronto, ele vestia uma camisa com a inscrição “De Veneta 157”, número que faz alusão ao artigo do Código Penal referente a crimes de roubo. A PM apreendeu um revólver calibre 38, munições e outros materiais ligados ao crime. O piloto da moto foi ferido no braço e socorrido por populares, mas fugiu antes de ser capturado.



O caso segue sendo investigado.