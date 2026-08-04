Jovem sem CNH morre em colisão entre carro e moto na RJ-106, em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
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Um jovem de 20 anos morreu após um acidente entre um carro e uma motocicleta na noite de segunda-feira (3), na RJ-106, no bairro Balneário, nas proximidades da UPA, no sentido Cabo Frio, em São Pedro da Aldeia. 

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), a vítima identificada como Kaio dos Santos Menezes, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

No outro veículo, estavam a condutora, de 35 anos, e um passageiro, de 27. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde atual das duas pessoas que ficaram feridas. 

A equipe do CPRv foi acionada por volta das 20h30 para atender à ocorrência. A perícia da Polícia Civil esteve no local, assim como o rabecão, para os procedimentos de praxe. 

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia. 

As circunstâncias da colisão serão investigadas.

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