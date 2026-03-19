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Jovens atletas são orgulho de Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Arraial do Cabo está orgulhosa dos seus atletas. Quatro atletas do programa Bolsa Atleta conquistaram, juntos, cinco medalhas neste fim de semana. 

João Pedro, de 13 anos, garantiu a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu da CBJJD, realizado no Rio de Janeiro.

Maria Eduarda, também com 13 anos, ficou em primeiro lugar no Teresópolis Kids Open Internacional da CBJJ/IBJJF, na categoria Infantojuvenil 2 (médio).

Letícia Barbosa, de 13 anos, conquistou o ouro no mesmo campeonato, na categoria Infantojuvenil 2 (leve).

Pietro Santos, de 14 anos, brilhou ao conquistar uma medalha de ouro e uma de bronze no Teresópolis Kids Open Internacional da CBJJ/IBJJF, nas categorias Infantojuvenil 2 (pena e pluma).

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