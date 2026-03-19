Jovens atletas são orgulho de Arraial do Cabo

Arraial do Cabo está orgulhosa dos seus atletas. Quatro atletas do programa Bolsa Atleta conquistaram, juntos, cinco medalhas neste fim de semana.

João Pedro, de 13 anos, garantiu a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu da CBJJD, realizado no Rio de Janeiro.

Maria Eduarda, também com 13 anos, ficou em primeiro lugar no Teresópolis Kids Open Internacional da CBJJ/IBJJF, na categoria Infantojuvenil 2 (médio).

Letícia Barbosa, de 13 anos, conquistou o ouro no mesmo campeonato, na categoria Infantojuvenil 2 (leve).

Pietro Santos, de 14 anos, brilhou ao conquistar uma medalha de ouro e uma de bronze no Teresópolis Kids Open Internacional da CBJJ/IBJJF, nas categorias Infantojuvenil 2 (pena e pluma).