Júri Nacional Bandeira Azul aprova quatro praias em Búzios para a temporada 2025/2026: Forno, Azeda, Tucuns e José Gonçalves

O Júri Nacional do Programa Bandeira Azul divulgou, nesta terça-feira (17), a relação de destinos brasileiros pré-aprovados para a avaliação internacional da temporada 2025/2026. As praias do Forno, Azeda, Tucuns e José Gonçalves foram aprovadas, entre as 60 candidaturas que avançam para a etapa final do processo, conduzida pelo Júri Internacional da Foundation for Environmental Education (FEE), com sede em Copenhague, Dinamarca. A cerimônia nacional de entrega da Bandeira Azul será realizada em outubro, com data e local ainda a serem confirmados.

A Praia do Forno, primeira da península buziana a conquistar o selo de qualidade ambiental mais renomado da área e mundialmente conhecido, segue firme em sua 4ª temporada consecutiva. A Praia da Azeda/Azedinha reconquistou o título e vai para sua 2ª temporada, junto com a Praia de Tucuns. A grande novidade deste ano é a aprovação da candidatura da Praia de José Gonçalves.

Segundo o secretário do Clima e Sustentabilidade de Búzios, Evanildo Nascimento, essa conquista é muito importante para o município: “Hoje com grande alegria, recebemos a notícia da aprovação de 04 das nossas praias contempladas pelo Programa Bandeira Azul! Isso retrata o resultado de um trabalho efetivo, constante, e comprometimento com a qualidade ambiental do município. Na nossa Gestão nestes últimos 04 anos, colocamos a cidade em premiações internacionais devido as boas práticas aplicadas em nosso município, incluindo uma premiação de 2⁰ lugar na Onu-Habitat no Estado do Rio de Janeiro, incluindo os ODS vida na água e saneamento, tendo em vista a Visão de elevarmos ao padrão Bandeira Azul todas as nossas praias.”



A premiação Bandeira Azul é concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que atendem a 38 critérios relacionados à qualidade da água, gestão ambiental, patrimônio, segurança, infraestrutura e educação ambiental. Trata-se de uma das premiações mais reconhecidas do mundo no âmbito da sustentabilidade aplicada ao turismo e ao uso responsável dos recursos naturais. A adesão é voluntária e requer comprovação anual do cumprimento dos critérios estabelecidos.

O Júri Nacional é composto por representantes do Ministério do Turismo (MTur), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Instituto Ambientes em Rede (IAR), Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) e Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA). Neste ano, passou a integrar o colegiado também a Associação Brasileira de Ilhas Turísticas (ABITUR), reforçando a atenção ao potencial das ilhas brasileiras no contexto do programa.