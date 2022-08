Justiça de Cabo Frio manda prender goleiro Bruno por atrasar pensão de filho com Eliza Samudio

A 1ª Vara da Família, da Infância, da Juventude e do Idoso de Cabo Frio mandou executar um mandado e prender o goleiro Bruno Fernandes, condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio (1985-2010), pelo não pagamento de pensão ao seu filho. Os atrasos ocorrem desde janeiro de 2020.

O Notícias da TV teve acesso aos autos do processo. Hoje, a dívida está em R$ 90,7 mil. O pedido de prisão havia sido feito em maio pela mãe de Eliza, Sônia Moura, na Justiça do Mato Grosso do Sul. É ela que tem a guarda de Bruno Samudio, de 12 anos, filho de Eliza com o goleiro. De imediato, os advogados de Bruno e a sua atual mulher entraram com um pedido de habeas corpus, que foi negado no fim de julho. O pedido de execução da sentença foi deferido no último dia 4.



O pedido de habeas corpus foi julgado pela desembargadora Márcia Ferreira. Em sua defesa, Bruno afirmou que “não busca se furtar de suas obrigações de pagamento”. Segundo o ex-goleiro de Flamengo, Corinthians e Atlético-MG, ele apresentou proposta de acordo em que pagaria R$ 30 mil à vista e o restante parcelado em 12 vezes. Por conta disso, a defesa alega exagero e ilegalidade na pena.

No entanto, a desembargadora negou o pedido de relaxamento da prisão. Segundo ela, não houve nenhum tipo de acordo aceito por Sônia Moura. Além disso, a dívida de Bruno é alta e o atraso completará quase três anos. A juíza titular da comarca, Luciana de Mello, mandou expedir o mandado de prisão e executar a sentença.

Com isso, o goleiro Bruno deve voltar à prisão nos próximos dias. Em julho de 2019, ele havia conseguido uma progressão de pena para o regime semiaberto por meio de uma decisão da Justiça de Minas Gerais, deixando o presídio no dia seguinte.

No mês passado, ele voltou a jogar profissionalmente pelo Atlético Carioca, clube da quarta divisão do Campeonato Carioca. Um vídeo dele vaiado pela torcida rival viralizou nas redes sociais. Além disso, Bruno abriu recentemente uma loja de açaí, na cidade de São Pedro da Aldeia, próxima a Cabo Frio, e também localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.