Justiça determina retorno de ‘Faraó dos Bitcoins’ para presídio no Rio

Jornal de Sábado
A Justiça Federal determinou o retorno de Glaidson Acacio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, ao sistema prisional do Rio de Janeiro.

Preso desde agosto de 2021, durante a primeira fase da Operação Kryptos, Glaidson foi capturado pela PF (Polícia Federal) em uma mansão na capital fluminense. Em janeiro de 2023, ele foi transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.

Agora, ele deve retornar ao seu estado de origem para participar de audiências presenciais. A medida foi tomada após a solicitação da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) para que as oitivas fossem realizadas por videoconferência, a fim de reduzir “riscos à segurança pública”. O pedido, no entanto, foi rejeitado pela Justiça Fluminense.

Com isso, Glaidson está autorizado a retornar ao estado. Não se sabe ainda se ele permanecerá no Rio de Janeiro após as audiências ou se será novamente transferido para Catanduvas.

