Lançamento do livro ‘Pesca da Tainha na Terra do Sal’ celebra cultura e tradições locais em São Pedro da Aldeia

No dia 14 de setembro, às 16 horas, o Museu Regional do Sal Maria de Mattos, em São Pedro da Aldeia, será o cenário do lançamento do livro “Pesca da Tainha na Terra do Sal”, uma publicação da Prateado Editora que promete resgatar e valorizar as tradições e a cultura da Lagoa de Araruama e região. A obra celebra as práticas culturais e o cotidiano local, oferecendo uma perspectiva única através da narrativa de uma jovem protagonista.

O livro, que mergulha nas memórias de infância de Júlia, carinhosamente chamada de Juju, explora a rica tapeçaria cultural da região através de suas descobertas sobre a lagoa, as salinas e a tradicional pesca da tainha. A narrativa é uma janela para o universo dos pescadores locais e suas tradições, proporcionando aos leitores uma visão fascinante e envolvente da vida comunitária.

O evento de lançamento contará com uma programação especial para toda a família. A música ficará a cargo de Mayla Árvore, uma renomada arte educadora e musicista multi-instrumentista com profundas raízes na Lagoa de Araruama. Além disso, a programação infantil será enriquecida por Bia Sampaio, professora e palhaça conhecida por seu trabalho em valorizar as brincadeiras populares brasileiras e promover o desenvolvimento infantil.

O lançamento é parte do projeto “Peixe Pequeno: Formação Literária para Crianças”, uma iniciativa da Prateado Editora que visa enriquecer o ambiente educativo das crianças, alinhando-se aos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/1996). O projeto busca estimular a arte, a história e o patrimônio local, utilizando a literatura como ferramenta essencial para o aprendizado e desenvolvimento infantil.

“Este evento é uma celebração da cultura da Região dos Lagos e do que cerca a nossa Lagoa de Araruama, uma oportunidade imperdível para os amantes da literatura, patrimônio e da tradição regional. A Prateado Editora reafirma seu compromisso com a promoção da literatura e da cultura regional, oferecendo aos leitores a oportunidade de conectar-se com as tradições e histórias que moldam a identidade local”, destacou Júlia Moschen, coordenadora da Prateado Editora e arte educadora.

Serviço:

Lançamento do livro ‘Pesca da Tainha na Terra do Sal’

Data: 14 de setembro.

Horário: às 16h.

Local: Museu Regional do Sal Maria de Mattos, Flexeira, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), São Pedro da Aldeia