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Lancha pega fogo e fica destruída em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Uma lancha pegou fogo no fim da tarde deste domingo (28) em Cabo Frio. 

A embarcação ficou totalmente destruída pelas chamas, que chamaram a atenção de moradores e turistas. Apesar do susto, todos os ocupantes foram salvos. 

O incêndio provocou uma densa fumaça preta, que pôde ser vista de vários pontos da cidade. 

O incêndio da embarcação ocorreu na Rua das Orcas, na altura do número 25, em Cabo Frio, mobilizou o Corpo de Bombeiros entre 17h e 21h20.As chamas foram controladas pelas equipes, e a ocorrência foi encerrada sem registro de feridos.

As chamas mobilizaram moradores e turistas que estavam na região e acompanharam a ocorrência. 

A embarcação foi completamente consumida pelo fogo. Não há informações sobre feridos, e todos os ocupantes conseguiram escapar.

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