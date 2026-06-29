Lancha pega fogo e fica destruída em Cabo Frio

Uma lancha pegou fogo no fim da tarde deste domingo (28) em Cabo Frio.

A embarcação ficou totalmente destruída pelas chamas, que chamaram a atenção de moradores e turistas. Apesar do susto, todos os ocupantes foram salvos.

O incêndio provocou uma densa fumaça preta, que pôde ser vista de vários pontos da cidade.

O incêndio da embarcação ocorreu na Rua das Orcas, na altura do número 25, em Cabo Frio, mobilizou o Corpo de Bombeiros entre 17h e 21h20.As chamas foram controladas pelas equipes, e a ocorrência foi encerrada sem registro de feridos.

As chamas mobilizaram moradores e turistas que estavam na região e acompanharam a ocorrência.

A embarcação foi completamente consumida pelo fogo. Não há informações sobre feridos, e todos os ocupantes conseguiram escapar.