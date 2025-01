Lanchonete é interditada no bairro Itajuru, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio de uma ação conjunta entre as secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Segurança e Ordem Pública, com o apoio da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) e da Vigilância Sanitária, interditou uma lanchonete no bairro Itajuru na tarde desta quarta-feira (29). A operação foi motivada por diversas denúncias de moradores sobre desordem no local, principalmente devido ao barulho excessivo e à aglomeração de pessoas durante a madrugada, além da existência de uma cozinha clandestina.

De acordo com as denúncias, a lanchonete não respeitava o horário de funcionamento estabelecido pelo Código de Posturas do município, que limita o funcionamento até meia-noite de segunda a sábado e até 22h aos domingos. Além disso, a fiscalização constatou diversas irregularidades sanitárias que levaram à interdição do estabelecimento.

A Secretaria de Meio Ambiente também recebeu informações sobre a cozinha clandestina. Durante a vistoria, as equipes encontraram condições insalubres, como alimentos armazenados de forma inadequada, presença de esgoto a céu aberto e falta de ventilação e refrigeração. Diante dos riscos à saúde pública, foi determinada a interdição do local até que o proprietário regularize a situação.

Entre as irregularidades encontradas, havia presunto, frango e carne moída sem a devida refrigeração, produtos alimentícios estragados e um ambiente com muita sujeira e presença de moscas.

A interdição permanecerá até que a lanchonete se adeque às exigências sanitárias e de segurança, visando garantir a saúde e o bem-estar da população.