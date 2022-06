Lena Ribeiro de Arraial do Cabo garante quarto lugar em Campeonato Mundial de Stand Up Paddle Surfing

Após garantir o topo do pódio na primeira etapa do circuito brasileiro SUP Race 2022, realizado em Angra dos Reis, na última semana, a atleta Lena Ribeiro comemora mais uma conquista: a quarta colocação no Campeonato Mundial de Stand Up Paddle, em Santa Mônica, na Califórnia.

Com um histórico brilhante na categoria, Ribeiro celebrou o retorno à competição internacional mesmo com os esforços que o torneio exigiu. “Fiquei muito feliz porque, na minha frente, chegaram três americanas que estão em competições sempre fortes. Considero esse quarto lugar um resultado bem positivo e estimulante para continuar treinando para os próximos desafios”, disse a esportista.

Não é a primeira vez que Lena é destaque na modalidade. A atleta é campeã dos Jogos Pan-Americanos 2019, tetracampeã brasileira de longa distância; campeã dos Jogos Sul-Americanos de praia e duas vezes campeã do 11 City, prova de 220km na Holanda.