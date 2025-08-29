Lote de 50 embalagens de uma marca de café suspeita de estar imprópria para consumo é apreendido em supermercado de Cabo Frio

Uma operação do Procon Estadual e da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, realizada nesta quinta-feira (28), apreendeu um lote de 50 embalagens de uma marca de café suspeita de estar imprópria para consumo, à venda em um mercado de Unamar, no distrito de Tamoios. A ação contou com a participação de agentes do Procon Cabo Frio.

Duas amostras do lote foram levadas pelo Procon Estadual para análise laboratorial e, caso fique comprovado que o produto está fora do padrão ideal para consumo, será descartado. Do contrário, será recolocado para venda. Um auto de apreensão foi lavrado e as demais embalagens ficaram sob a guarda do estabelecimento, que não foi responsabilizado pela situação.

“Rastrearam pelo fabricante para onde foram alguns lotes suspeitos do café e, aqui em Cabo Frio, foi só nesse supermercado. Mas a operação não foi contra o estabelecimento, e sim para retirar o produto das prateleiras, de modo a proteger o consumidor”, explica a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli.

As operações para retirar de circulação as marcas apontadas como fora das especificações da Resolução 570, do Ministério da Agricultura e Pecuária (que prevê tolerância de até 1% de impurezas no café), ocorrem durante essa semana em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, com a participação do Procon Estadual, dos Procons municipais, da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, e de autoridades policiais.