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Luau dos Iguais gratuito será realizado nesta quinta-feira no Canto do Forte, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Cabo Frio recebe nesta quinta-feira (30), a partir das 17h, a 5ª edição do Luau dos Iguais, evento que celebra a diversidade e a cultura no Canto do Forte. 

Realizado na véspera do feriado do Dia do Trabalhador, o luau contará com apresentações musicais, performances e participação de artistas locais, tendo o pôr do sol como cenário. 

O evento é promovido pelo Grupo Iguais, organização que atua há 19 anos na defesa dos direitos humanos e da cidadania da população LGBTI+. Ao longo dos anos, o luau passou a integrar o calendário cultural da cidade, transformando o Canto do Forte em um espaço de convivência e expressão artística. 

A programação inclui apresentações dos DJs Lucas de Paula, Sabrina Sá, Liliam Sales, Petersen, Geléia, Gui Siqueira e Kevin Ferraz. A cantora Maya Marinho participa como convidada especial, e a banda Ramona Rex também sobe ao palco, ampliando a diversidade musical do evento. 

Além do caráter cultural, o Luau dos Iguais também tem viés social. A entrada é gratuita, com incentivo à doação de dois quilos de alimento não perecível, que serão destinados às ações sociais desenvolvidas pelo Grupo Iguais. 

Segundo a organização, a proposta é unir arte, música e ocupação do espaço público, valorizando talentos locais e promovendo o respeito e a diversidade. 

Serviço

  • 📍 Local: Canto do Forte – Cabo Frio
  • 📅 Data: Quinta-feira, 30 de abril (véspera de feriado)
  • ⏰ Horário: A partir das 17h
  • 🎟️ Entrada: Gratuita (com doação voluntária de 2 kg de alimento não perecível)

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