Faleceu na tarde de ontem (02) o fotografo Pedro Henrique de Souza. Além de fotográfo da Íris fotografia, Henrique também era amante das corridas. Ele faleceu no hospital Inca I no Rio de Janeiro, às 13:37h. O corpo está sendo velado na Igreja Casa do Pai, antigo galpão da ProLagos, na Rua Alex Novelino, nº 47, esquina com Av. Júlia Kubistchek, Cabo Frio. O sepultamento será nesta sexta-feira (03), às 14h no cemitério Sta. Isabel em Cabo Frio