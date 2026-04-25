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LUTO: Morre Serjão Nanuque

Jornal de Sábado
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Cabo Frio amanheceu com uma triste notícia neste sábado (25). Faleceu Serjão, conhecido empresário e um dos grandes nomes da musculação na cidade.

Proprietário da tradicional Academia Nanuque e também do Hotel Nanuque, ele era uma figura bastante respeitada e querida entre moradores e alunos. Apaixonado pelo universo fitness, Serjão dedicou sua vida ao esporte, atuando também como personal trainer e incentivando gerações na prática da musculação.

De acordo com as primeiras informações, ele sofreu um infarto e não resistiu. Serjão foi encontrado já sem vida em seu quarto, durante a manhã.

Considerado um dos pioneiros da musculação em Cabo Frio e na região, ele deixa um legado importante, marcado pelo incentivo à saúde, ao bem-estar e à formação de atletas. A morte de Serjão causa grande comoção entre amigos, alunos e moradores da cidade.

Serjão Nanuque com Ademilton Ferreira

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