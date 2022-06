LUTO: Morre Suely Pedrosa, colunista social do Jornal de Sábado

A jornalista e colunista social do Jornal de Sábado, Suely Pedrosa, morreu sábado, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Rio Laranjeiras, na Zona Sul carioca.

O velório está marcado para está segunda-feira, às 11h, na capela 2 do Memorial do Carmo, onde o corpo da jornalista será cremado em cerimônia marcada para às 14h.

A imprensa perde, com a morte de Suely Pedrosa, um ícone do jornalismo social.

Ela atuou durante 40 anos na imprensa da região, inicialmente no jornal AQUI, com o jornalista José Correia Baptista. No Jornal de Sábado, Suely atuou por mais de 15 anos.

Considerada a “primeira-dama” do jornalismo da região, Suely Pedrosa assinou coluna em diversos jornais. Ela deixa três filhos e um neto.

O Jornal de Sábado se solidariza com família e amigos de Suely neste momento.