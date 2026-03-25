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Mais de 1 tonelada de lixo é removida de casa de mulher que acumulava resíduos há 2 anos em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Uma mulher que acumulava sacos de lixo das ruas há mais de dois anos teve mais de uma tonelada de resíduos retirados de sua casa nesta quarta-feira (25), em Cabo Frio,, incluindo mais de quatro caminhões apenas do quintal. 

A ação ocorreu no bairro Jardim Esperança, onde o imóvel também estava tomado por materiais no interior. A operação contou com a participação da Polícia Militar, da Polícia Militar Ambiental e de equipes da prefeitura, após denúncia de acúmulo extremo de lixo no local. 

Segundo vizinhos, a mulher vivia na residência com o marido e um filho de 12 anos. Durante a ação, um cachorro foi resgatado em situação de maus-tratos.

A mulher e a criança foram encaminhadas para atendimento da assistência social. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o interior da casa ainda não havia sido totalmente acessado até o início da tarde, e o trabalho de retirada dos materiais seguia em andamento.

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