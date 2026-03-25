Mais de 1 tonelada de lixo é removida de casa de mulher que acumulava resíduos há 2 anos em Cabo Frio

Uma mulher que acumulava sacos de lixo das ruas há mais de dois anos teve mais de uma tonelada de resíduos retirados de sua casa nesta quarta-feira (25), em Cabo Frio,, incluindo mais de quatro caminhões apenas do quintal.

A ação ocorreu no bairro Jardim Esperança, onde o imóvel também estava tomado por materiais no interior. A operação contou com a participação da Polícia Militar, da Polícia Militar Ambiental e de equipes da prefeitura, após denúncia de acúmulo extremo de lixo no local.

Segundo vizinhos, a mulher vivia na residência com o marido e um filho de 12 anos. Durante a ação, um cachorro foi resgatado em situação de maus-tratos.

A mulher e a criança foram encaminhadas para atendimento da assistência social.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o interior da casa ainda não havia sido totalmente acessado até o início da tarde, e o trabalho de retirada dos materiais seguia em andamento.