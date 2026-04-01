Mais de 127 mil veículos devem cruzar a Via Lagos durante o feriado de Páscoa

O feriado de Páscoa deve movimentar as rodovias de todo o país. Só na RJ-124, a Via Lagos, principal via de ligação entre a Capital e a Região dos Lagos, são esperados mais de 127 mil veículos entre quinta-feira (2) e a segunda-feira (6).

A maior movimentação está prevista para o domingo (5), quando mais de 34 mil veículos são esperados. A quinta-feira (2) também promete ser movimentada, com mais de 30 mil veículos passando pelo local.

A concessionária que administra a rodovia estará com operação especial ao longo do feriado. As equipes do SOS Usuário atuarão 24 horas por dia, com viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados, além de ambulâncias distribuídas estrategicamente ao longo da rodovia.

De acordo com a CCR, a Polícia Militar Rodoviária também atuará em conjunto com a concessionária, reforçando a fiscalização em pontos estratégicos, com foco na segurança viária e na redução de infrações.