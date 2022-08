Mais de 200 cirurgias oftalmológicas são realizadas em Búzios desde abril

Até o dia 31 de agosto serão realizadas mais 30 cirurgias de catarata no município

Desde o mês de abril, quando as filas para cirurgia de catarata e pterígios foram zeradas no município, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, já realizou 231 destes procedimentos e mais 30 serão realizados até o dia 31 de agosto. Desde a regularização do fluxo as cirurgias estão levando o tempo médio de 30 dias desde o encaminhamento pelo especialista, consulta pré-operatória, e exames necessários.

No período foram realizadas 183 cirurgias de catarata e 48 de pterígios. Para ter acesso às cirurgias de catarata, o morador deve procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro onde mora, porta de entrada para acessar as especialidades, exames e procedimentos cirúrgicos.

“Como foi afirmado pelo prefeito Alexandre Martins, iriamos trabalhar para zerar a fila de espera definitivamente para as cirurgias de catarata e também outros procedimentos. Uma demanda anterior a nossa gestão que assumimos e que estamos regularizando. É um compromisso com a população”, afirma Leônidas Heringer, secretário de Saúde.

A catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, uma lesão ocular que atinge e torna opaco o cristalino (lente situada atrás da íris cuja transparência permite que os raios de luz o atravessem e alcancem a retina para formar a imagem), o que compromete a visão. O Pterígio, popularmente chamado de “carne crescida”, consiste em uma lesão benigna causada pelo crescimento fibrovascular de um tecido conjuntival na área de exposição ocular em direção à córnea. Não é uma doença ocular infecciosa, mas pode afetar a visão caso se estenda na região central da córnea.