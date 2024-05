Mais de mil doses são aplicadas, em Cabo Frio, no primeiro mês da Campanha Vacinação nas Escolas

Primeiro mês de Campanha de Vacinação nas Escolas Municipais de Cabo Frio teve 1.253 doses de uma série de imunizantes aplicadas nos alunos. Durante todo o mês de maio, a equipe de imunização da Secretaria de Saúde esteve nas Escolas Municipais Etelvina Santana Fonseca, no bairro Peró; Cladyr da Rocha Mendes, no Parque Burle; João Bessa Teixeira, na Passagem; Manoel Mendes de Souza, em São Cristóvão; Professora Wanda Maria Nogueira Gonçalves e Vovó Olívia, no Jardim Esperança; e a Creche Municipal Vovó Cinha, no Parque Burle.

A iniciativa é focada em atualizar o ciclo vacinal de crianças menores de cinco anos com imunizantes essenciais da faixa etária como tríplice viral, varicela, pentavalente, covid-19, influenza, Pneumo 10, meningo C, ACWY, DTP, VIP e VOP.

O cronograma de junho começa no dia 4, na Escola Municipal Pedro Jotha, em São Jacinto. Em seguida, a campanha passará pelas seguintes escolas:

6 de junho: Escola Municipal América dos Santos Monica, bairro Boca do Mato.

13 de junho: Escola Municipal Waldemira Teresa, bairro Vila Nova.

18 de junho: Escola Municipal Lair Dias Gago, bairro Jardim Peró.

25 de junho: Escola Municipal Professora Yone Nogueira, bairro Cajueiro.

A comunicação com os pais ou responsáveis está sendo realizada previamente, orientando-os a comparecer às escolas com a caderneta de vacinação da criança. Para os casos em que a presença dos pais não for possível, a escola fornecerá um termo de responsabilidade. As equipes de saúde estarão nas escolas em dois horários: às 11h e às 16h, atendendo tanto o turno da manhã quanto o da tarde.

Esta campanha percorrerá 50 escolas da rede municipal de ensino ao longo de 2024, abrangendo desde creches até o primeiro ano do ensino fundamental. Essa iniciativa envolve toda a comunidade escolar, incluindo professores, pais e alunos, e faz parte das atividades do Manual de Microplanejamento do Ministério da Saúde. O objetivo é promover a vacinação de forma eficaz, atingindo as metas estabelecidas e garantindo a proteção da população contra doenças imunopreveníveis.