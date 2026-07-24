Mais preparo, mais segurança para Cabo Frio

A Guarda Civil Municipal segue avançando na capacitação do efetivo para o uso dos novos equipamentos de menor potencial ofensivo. Nesta semana, mais três turmas participam do treinamento, com instruções de tiro, abordagem a veículos e resgate de vítimas em espaços confinados.

Na última semana, outros 150 agentes e 15 instrutores já concluíram a formação, fortalecendo uma corporação cada vez mais preparada, qualificada e pronta para atuar com responsabilidade, técnica e eficiência.

Uma Guarda mais moderna, bem treinada e equipada significa mais segurança para quem vive e visita Cabo Frio.