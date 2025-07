Mais um final de semana com música e alegria na Praia do Forte, em Cabo Frio

O Sesc Verão de Inverno 2025 tá chegando com tudo e promete um fim de semana inesquecível na Praia do Forte! Prepare o coração, a voz e o pé na areia, porque dois gigantes da música brasileira vão sacudir a nossa cidade, e o melhor… é de graça!

SÁBADO, 19/07 – Samuel Rosa

Direto da era de ouro do Skank, ele chega com os hinos que embalaram nossas vidas! Canta junto: “Vou Deixar”, “Garota Nacional” e muitos outros clássicos que todo mundo ama!

DOMINGO, 20/07 – Barão Vermelho

É rock na veia com uma das maiores bandas da história do Brasil! Sinta a energia de “Bete Balanço”, “Por Você” e “Pro Dia Nascer Feliz” num pôr do sol de arrepiar!

Sempre a partir das 20h

Praia do Forte

Prefeitura de Cabo Frio, sempre ao seu lado!