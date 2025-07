Mais uma etapa de ordenamento na Lagoa de Araruama retira embarcação abandonada do Canal do Itajuru, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nessa terça-feira (1º), mais uma etapa do trabalho de ordenamento ambiental e náutico no Canal do Itajuru, na Lagoa de Araruama. A ação foi conduzida pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, em parceria com a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) e com apoio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

Uma embarcação abandonada foi removida com o auxílio de máquinas da Comsercaf. O barco, que vinha sendo usado irregularmente como depósito de lixo, representava um risco ambiental e comprometia a navegabilidade do canal.

“O barco vinha servindo como uma espécie de lixeira flutuante. Infelizmente, ainda há quem descarte resíduos diretamente ali, o que impacta negativamente na qualidade da água e na saúde da lagoa. Estamos trabalhando para reverter esse cenário, com ações contínuas de ordenamento e retirada desses focos de poluição. Agradeço ao prefeito, Dr. Serginho, pelo apoio. Vamos avançar no cuidado com nosso meio ambiente”, dusse o secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira.

Após a retirada da estrutura principal, a equipe iniciou a garimpagem dos resíduos menores, garantindo a limpeza completa do local. A iniciativa visa reforçar a segurança dos frequentadores e ordenar o tráfego marítimo, promovendo a preservação da lagoa como um dos principais patrimônios naturais da cidade.

A Prefeitura seguirá com novas etapas do ordenamento, garantindo a sustentabilidade e a proteção ambiental de todo o entorno da Lagoa de Araruama.

Os canais oficiais para contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima são o e-mail: meioambiente@cabofrio.rj.gov.br e o telefone (22) 3199-1313.