Mais uma lancha explode e deixa dez feridos em Cabo Frio

Uma lancha com 10 pessoas a bordo explodiu no início da tarde desta segunda-feira (17) em Cabo Frio. O acidente foi próximo à Ilha do Japonês.



As vítimas são de Vitória, no Espírito Santo, e estão na cidade desde sexta-feira (14). De acordo com um parente das vítimas, eles iam para Arraial do Cabo, pararam pra abastecer e no momento da partida, a lancha explodiu.

A Capitania dos Portos auxiliou o resgate junto ao Corpo de Bombeiros que socorreu as vítimas que foram levadas para o hospital.

Segundo nota da prefeitura, sete vítimas deram entrada no Hospital Central de Emergências, em São Cristóvão, sendo três crianças de 1 ano e meio, 4 e 5 anos. Ainda de acordo com a prefeitura, em virtude do estado grave, todas as crianças serão transferidas. A menor de cinco anos irá para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e as outras duas crianças serão acolhidas no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Um adulto de 37 anos também foi transferido para a unidade de Araruama.

Também estão no HCE três adultos, sendo dois de 26 anos e um sem idade identificada. Desses, dois seguem sendo avaliados e dois tiveram apenas escoriações leves. Já a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Parque Burle, recebeu três pacientes de 21, 28 e 36 anos com quadro já estabilizado.



A Capitania dos Portos também informou que será instaurado o inquérito e a perícia será realizada.