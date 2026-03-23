MaLu é a primeira atração confirmada no Festival da Lula 2026 de Arraial do Cabo

Evento é um dos maiores do Calendário Anual de Arraial do Cabo e será realizado no Estádio Barcelão, durante a Semana Santa, entre 2 e 5 de abril

O Festival da Lula 2026 já tem sua primeira atração confirmada. A cantora MaLu, destaque no pagode, abre a programação musical do evento na quinta-feira (2), às 22h, no Estádio Barcelão, em Arraial do Cabo.

Conhecida como a “princesinha do pagode”, MaLu ganhou projeção nas redes sociais com vídeos intimistas cantando e tocando cavaquinho, acumulando milhões de visualizações em pouco tempo. Com mais de 10 anos de trajetória no samba e passagem pelo The Voice Brasil, a artista vem se consolidando como um dos novos nomes do gênero no país.

Ao longo da carreira, já dividiu palco com artistas como Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Di Propósito e Pique Novo, além de ter trabalhado com Rodriguinho em seu projeto mais recente. Atualmente, soma mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais.

O Festival da Lula deste ano será durante a Semana Santa, entre os dias 2 e 5 de abril, e promete movimentar Arraial do Cabo com uma programação diversificada, reunindo música, cultura e gastronomia. O evento contará com apresentações de artistas nacionais, talentos locais e DJs, além de mais de 80 pratos elaborados por chefs, tendo como destaque a tradicional lula do Cabo.

A ideia é valorizar o pescado local e reforçar a identidade gastronômica do município.

O Festival da Lula é uma idealização da Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC), com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.