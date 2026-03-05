Manilhas danificadas no Centro de Cabo Frio são trocadas

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta semana a substituição de manilhas danificadas por tubos de PEAD em dois pontos do Centro da cidade: na Avenida Nossa Senhora da Assunção e na Rua 13 de Novembro.

As intervenções foram necessárias devido aos danos identificados nas antigas estruturas de drenagem, que comprometiam o escoamento adequado das águas pluviais e, em alguns trechos, provocavam afundamento na pista. As equipes realizaram a retirada das manilhas quebradas, a recomposição da base e a instalação dos novos tubos.

O tubo de PEAD é um material que oferece maior resistência e durabilidade, além de proporcionar melhor desempenho no escoamento das águas pluviais. Com a substituição, a expectativa é aumentar a eficiência do sistema de drenagem e reduzir a necessidade de manutenções frequentes.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, as intervenções têm caráter corretivo e preventivo, com o objetivo de garantir maior segurança para o tráfego e preservar a pavimentação das vias. Após a conclusão dos serviços, os locais foram devidamente nivelados para posterior recomposição do asfalto.

A ação integra o cronograma de manutenção preventiva e corretiva da rede de drenagem urbana, que vem sendo executado em diferentes pontos do município para melhorar as condições de infraestrutura e mobilidade para a população. Além disso, equipes seguem monitorando outras áreas da cidade para identificar possíveis intervenções necessárias.