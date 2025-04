Manilhas são colocadas na Estrada Washington Luiz, em São Pedro da Aldeia

Para garantir mais qualidade de vida aos moradores do bairro Jardim Primavera, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia iniciou, nesta quarta-feira (02/04), a instalação de manilhas na Estrada Washington Luiz. A obra, realizada pela Secretaria de Serviços Públicos, tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e contribuir para a infraestrutura do bairro. Serão instaladas manilhas de 300 milímetros ao longo da via e o trabalho segue durante a semana. O prefeito Fábio do Pastel e o secretário da pasta, Raimundo Teixeira, acompanharam o andamento da obra.

“Sabemos o quanto essa obra é importante para os moradores do Jardim Primavera. Com esse manilhamento, vamos melhorar o escoamento da água e evitar transtornos, trazendo mais qualidade de vida para todos”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.