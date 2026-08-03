Manutenção pode afetar abastecimento de água em cinco cidades da Região dos Lagos nesta quarta e levar 48h para normalizar serviço

Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio, podem enfrentar falta d’água ou redução no abastecimento a partir de quarta-feira (5). A interrupção ocorre por causa de uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Juturnaíba, realizada pela concessionária Prolagos.

Segundo a empresa, os serviços começam às 6h e têm previsão de término às 20h. A manutenção tem como objetivo reforçar a segurança operacional da estação e melhorar o sistema de distribuição de água dos cinco municípios.

A Prolagos orienta os moradores a manterem abertos os registros de entrada de água para garantir o enchimento das caixas-d’água e cisternas antes da interrupção. A concessionária também recomenda o uso consciente da água nos dias que antecedem a manutenção, priorizando atividades essenciais e adiando tarefas que demandem maior consumo.

De acordo com o gerente de Operações da Prolagos, Pablo Meletti, o abastecimento será retomado de forma gradual após a conclusão dos serviços.

“A retomada do abastecimento começa após o término da manutenção e poderá levar até 48 horas ou mais, especialmente nas áreas elevadas e localizadas nas pontas das redes de distribuição”, explicou.

Durante a paralisação, o abastecimento por caminhões-pipa será priorizado para hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento e outros serviços considerados essenciais.

A concessionária informou ainda que aproveitará o período de interrupção para realizar outras intervenções no sistema de distribuição e ações de combate às perdas de água.

“Aproveitamos a parada, quando as tubulações estão vazias, para executar outras melhorias estratégicas e avançar na modernização do sistema”, afirmou a diretora-executiva da Prolagos, Aline Póvoas.