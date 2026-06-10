Maqueiro atravessa rio para salvar criança autista de 6 anos em Araruama

Uma criança autista de 6 anos foi resgatada após cair no Rio Mataruna, em Araruama, na noite desta terça-feira (9). O menino foi retirado da água por um maqueiro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica do município e levado para atendimento médico. Segundo a Prefeitura, ele recebeu alta e passa bem.

O resgate foi feito por Luiz Felipe Pita, que trabalha como maqueiro na unidade. Ele contou que estava de plantão quando uma mulher chegou ao local pedindo ajuda e informando que uma criança estava se afogando no rio.

“Cheguei lá e vi que a criança realmente estava se afogando. Pulei no rio, atravessei até onde ela estava, retirei da água e corri para a UPA”, relatou.

A criança foi levada imediatamente para a unidade de saúde, onde recebeu atendimento na sala de emergência.

De acordo com o maqueiro, a mãe informou que o menino é autista e havia saído de casa sozinho após conseguir abrir o portão da residência. A família mora próxima ao rio.

A médica Thamires Carvalho informou que a equipe da UPA foi mobilizada assim que recebeu a informação sobre o resgate.

“Enquanto a criança era trazida para a unidade, a equipe já estava preparada para recebê-la, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta”, explicou.

Segundo a médica, o menino respondeu bem aos procedimentos realizados e recebeu alta após avaliação.

Em nota, a Prefeitura de Araruama informou que agentes da Guarda Civil Municipal também auxiliaram na ocorrência e destacou a rápida atuação dos profissionais envolvidos no resgate e no atendimento da criança.