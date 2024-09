Marcelo Magno lidera pesquisa com 70,4% na disputa em Arraial do Cabo 

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, dia 11, mostra que o atual prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), lidera na corrida eleitoral pelo Executivo municipal. No cenário estimulado, o candidato à reeleição aparece com 70,4% das intenções de voto.

Na sequência e no limite da margem de erro, de 4,2 pontos percentuais para os resultados gerais, aparecem Andinho (União Brasil), com 12,5%, e Arlete do Mercado (Novo), com 4,1%.

A pesquisa, realizada entre os dias 7 e 10 de setembro, ouviu 560 eleitores. O grau de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número RJ-06301/2024. Veja os resultados abaixo.

Pesquisa estimulada

Se as eleições para prefeito de Arraial do Cabo fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Não sabe/não respondeu: 5,7%

Nenhum/branco/nulo: 7,3%

Marcelo Magno (PL): 70,4%

Andinho (União Brasil): 12,5%

Arlete do Mercado (Novo): 4,1%

Pesquisa espontânea

Se as eleições para prefeito de Arraial do Cabo fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Não sabe/não respondeu: 38%

Ninguém/branco/nulo: 5,2%

Marcelo Magno (PL): 49,8%

Andinho (União Brasil): 5,7%

Arlete do Mercado (Novo): 0,9%

Outros nomes citados: 0,4%

Rejeição

Se as eleições para prefeito de Arraial do Cabo fossem hoje, em qual/quais desses candidatos o(a) Sr(a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?