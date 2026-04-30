Marcha para Jesus em São Pedro da Aldeia contará com shows e caminhada nesta sexta (01)

São Pedro da Aldeia recebe, nesta sexta-feira (01/05), feriado do Dia do Trabalhador, mais uma edição da “Marcha para Jesus”. A programação começa às 17h, com concentração em frente à sede da Prefeitura, no Centro, seguida de caminhada até a Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), onde o público poderá participar de uma noite de celebração com apresentações musicais. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo.

Após a caminhada, a programação segue na Praça da Matriz, a partir das 19h, com shows de artistas da música gospel. Sobem ao palco o cantor de trap Guimarães, a cantora Evellyn Vitória, a Banda Rebom e o Ministério Abrigo.

A noite contará, ainda, com um momento de intercessão e oração pela cidade e suas autoridades. Também participam do evento o bispo Maurílio, o pastor Luiz Carlos e Jorge Santos. O encerramento ficará por conta da cantora Cristina Mel, destaque da programação, além da presença do bispo Marcelo Crivella.