Pular para o conteúdo

Marcha para Jesus em São Pedro da Aldeia contará com shows e caminhada nesta sexta (01)

Jornal de Sábado
IMG_0103

São Pedro da Aldeia recebe, nesta sexta-feira (01/05), feriado do Dia do Trabalhador, mais uma edição da “Marcha para Jesus”. A programação começa às 17h, com concentração em frente à sede da Prefeitura, no Centro, seguida de caminhada até a Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), onde o público poderá participar de uma noite de celebração com apresentações musicais. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo. 

Após a caminhada, a programação segue na Praça da Matriz, a partir das 19h, com shows de artistas da música gospel. Sobem ao palco o cantor de trap Guimarães, a cantora Evellyn Vitória, a Banda Rebom e o Ministério Abrigo. 

A noite contará, ainda, com um momento de intercessão e oração pela cidade e suas autoridades. Também participam do evento o bispo Maurílio, o pastor Luiz Carlos e Jorge Santos. O encerramento ficará por conta da cantora Cristina Mel, destaque da programação, além da presença do bispo Marcelo Crivella. 

Veja também

bfadefc8-2de3-4198-9670-40e46629e37e

Suspeito de chefiar tráfico em Arraial do Cabo é preso em festa em Monte Alto

IMG_0104

Balcão de Empregos divulga novas vagas de empresas de Búzios

IMG_0102

Prefeitura de Cabo Frio dá início à revitalização do Espaço Cultural Torres do Cabo

IMG_0101

Cabo Frio realiza treinamento para uso da plataforma do licenciamento digital