Marinha do Brasil realiza “Portões Abertos 2025” em São Pedro da Aldeia

A Marinha do Brasil promove, no dia 21 de setembro, das 9h às 17h, o tradicional evento “Portões Abertos da Aviação Naval 2025”, na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia.

A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A expectativa é reunir cerca de 50 mil pessoas, superando os 35 mil visitantes da edição anterior. 

A programação inclui exibições aéreas, demonstrações operativas, saltos de paraquedistas, exposição de aeronaves e equipamentos militares, apresentação da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais e atividades interativas para todas as idades.

De caráter institucional e sem fins lucrativos, a iniciativa busca aproximar a sociedade da atuação da Aviação Naval, destacando seu papel em operações de defesa, missões humanitárias e apoio à população em situações de emergência. 

O evento marca o encerramento das comemorações do aniversário da Aviação Naval, celebrado em 23 de agosto.

Serviço

  • Data: 21 de setembro de 2025 
  • Horário: das 9h às 17h 
  • Local: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (RJ) 
  • Entrada: 1 kg de alimento não perecível 
  • Inscrições: link 

