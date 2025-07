A Marinha do Brasil emitiu um aviso para o trecho entre o Rio de Janeiro e Arraial do Cabo por conta da passagem de uma frente fria. As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura entre hoje e amanhã (3).

Evite caminhar sobre pedras, não vá ao mar pescar e redobre os cuidados. Em caso de emergência, ligue para o número (22) 99700-0387.