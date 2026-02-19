Marinha vai apurar incidentes com motos aquáticas durante o Carnaval em Cabo Frio

Dois incidentes com motos aquáticas registrados na terça-feira (17), durante o Carnaval, em Cabo Frio, geraram preocupação por causa dos riscos à segurança de banhistas em meio ao grande movimento nas praias.

Um dos casos envolveu os veículos circulando próximo à faixa de areia da Praia do Forte. No outro, uma embarcação desse tipo naufragou nas proximidades da Ilha do Papagaio.

A Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento das situações por meio da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio). No caso da Praia do Forte, uma equipe de Inspeção Naval foi enviada imediatamente ao local, mas os condutores já não estavam mais na região.

Segundo a Marinha, trafegar com embarcações motorizadas em áreas exclusivas para banho é proibido e configura infração à Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA). O responsável pode ser multado e até ter suspenso o Certificado de Habilitação de Amador (CHA).

Já no episódio da Ilha do Papagaio, a moto aquática foi rebocada junto com os ocupantes, sem registro de feridos ou de poluição hídrica. Um Inquérito Administrativo foi instaurado para apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo naufrágio.

Fiscalização

A Marinha destacou ainda que tem intensificado a fiscalização na região por meio da Operação Navegue Seguro, iniciada em 17 de dezembro do ano passado. O efetivo foi reforçado e atua em diversos pontos do litoral durante a temporada de verão.

De acordo com o balanço divulgado, já foram realizadas mais de 3,1 mil abordagens, aproximadamente 160 notificações e dezenas de testes de alcoolemia.

Durante as ações, também são verificadas as condições das embarcações, a documentação e a habilitação dos condutores, além de orientações sobre as normas de segurança da navegação.

A DelCFrio informou ainda que promoveu Conselhos de Assessoramento nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios para reforçar medidas de prevenção de acidentes e ampliar a conscientização sobre segurança marítima.

A Marinha orienta que denúncias sobre irregularidades no mar ou próximo às praias podem ser feitas pelo telefone 185, destinado a emergências marítimas e fluviais, além dos contatos do Comando do 1º Distrito Naval e da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio.