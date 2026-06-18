Médico pediatra de Cabo Frio é encontrado e afirma ter desativado o WhatsApp e não imaginar o transtorno que causou

Após dias de angústia e mobilização nas redes sociais, o médico pediatra Gabriel Fernandes Velasco, de 36 anos, foi encontrado com vida, trazendo alívio para familiares, amigos, colegas de profissão e moradores de Cabo Frio e da Região dos Lagos, onde trabalhava.

Em uma mensagem publicada após o reencontro, Gabriel agradeceu a preocupação de todos e pediu desculpas pelo transtorno causado. “Obrigado por toda preocupação. Sinto muito por todo transtorno ou sofrimento que eu acabei causando a qualquer pessoa. Mas eu tô vivo. Bem. Desativei meu WhatsApp e isso tomou proporções que não devia”, escreveu.

O desaparecimento havia gerado grande comoção e uma intensa corrente de compartilhamentos nas redes sociais, contribuindo para a ampla divulgação do caso.

Com a confirmação de que está bem e em segurança, familiares e amigos agradeceram o apoio recebido durante as buscas e a solidariedade demonstrada pela população.